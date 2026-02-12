Un nuovo report indipendente mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Kurt Cobain. Secondo l’indagine, il leader dei Nirvana non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato ucciso. La relazione suggerisce che Cobain potrebbe essere stato aggredito, immobilizzato con una dose di eroina per impedirgli di reagire, e infine colpito alla testa. La scoperta riapre il caso e alimenta i dubbi sulla versione ufficiale.

Il cantante morì il 5 aprile 1994, a 27 anni, nella sua casa di Seattle. Il suo corpo fu trovato con una ferita da arma da fuoco alla testa, e l’autopsia stabilì che la causa della morte fosse un colpo di fucile autoinflitto. Gli esami tossicologici rilevarono anche un livello molto elevato di eroina nel sangue, ma il medico legale della contea di King concluse che la causa diretta del decesso fosse il colpo di fucile, classificando il caso come suicidio. Ma ora un gruppo indipendente di ricercatori, guidato dallo specialista forense Brian Burnett e dalla ricercatrice Michelle Wilkins, ha pubblicato un’analisi (ripresa dal Daily Mail) in cui sostiene che gli elementi disponibili sarebbero «più coerenti con un omicidio» che con un suicidio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kurt Cobain non si sarebbe suicidato, ma «sarebbe stato ucciso»: un report indipendente mette in discussione la causa della sua morte

Una nuova indagine riapre il caso sulla morte di Kurt Cobain.

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, emergono nuovi dettagli che cambiano la versione ufficiale.

