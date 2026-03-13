Oria | 38g di droga sequestrati giovane arrestato e poi

A Oria, i Carabinieri hanno sequestrato 38 grammi di droga e arrestato un giovane di vent’anni residente in paese. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo nella zona. La droga è stata trovata nella disponibilità del ragazzo, che è stato portato in caserma. L’operazione fa seguito a un’attività di monitoraggio nel territorio.

Un giovane di vent’anni, residente a Oria in provincia di Brindisi, è stato arrestato dai Carabinieri per il possesso di stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di oltre 38 grammi di sostanze illegali e alla successiva convalida dell’arresto da parte del tribunale. Sebbene l’imputato sia stato scarcerato grazie alla sua giovane età e all’assenza di precedenti penali, rimangono attivi obblighi giudiziari stringenti. La vicenda si è svolta con rapidità nel giro di due giorni, tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026. Le indagini sono state condotte dalla stazione dei Carabinieri di Oria, sotto la guida del maresciallo Angelo Libardi e coordinate dalla procura di Brindisi guidata dalla pm Sofia Putignani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

