Orazio Maurizio Musumeci al comizio di Meloni aspetto dimissioni di Mattarella | chi è l' uomo identificato

Durante un comizio, un uomo ha rivolto una richiesta diretta alla leader politica, chiedendo le dimissioni del presidente della Repubblica. L'individuo si chiama Orazio Maurizio Musumeci e si è fatto notare per aver pronunciato questa richiesta pubblicamente. La scena si è svolta in un contesto di incontri pubblici, con Musumeci che ha attirato l’attenzione di presenti e media.

L’uomo che giovedì 12 marzo ha fatto incursione sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano chiedendo le dimissioni di Sergio Mattarella prima che Giorgia Meloni iniziasse il suo intervento si chiama Orazio Maurizio Musumeci. Un nome che in passato è balzato agli onori della cronaca politica per aver tentato l’elezione al Quirinale e che, come emerge dai social, sembra nutrire astio nei confronti del presidente della Repubblica. La sua incursione sul palco dove la premier è intervenuta per la campagna al Sì al referendum sulla giustizia, tra l’altro, era stata preannunciata in un video su Facebook, ma nonostante ciò Musumeci è riuscito a eludere il rigido cordone di sorveglianza e ad arrivare al cospetto di Meloni, alla quale ha consegnato anche un libro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

