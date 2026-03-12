Aspetto le dimissioni di Mattarella Giorgia Meloni reagisce così davanti all’uomo sbucato sul palco | Identificato dalla Digos

Durante un evento a Milano a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia, si è verificato un improvviso episodio di tensione quando un uomo è salito sul palco e ha attirato l’attenzione del pubblico e di Giorgia Meloni. La premier si è detta in attesa delle dimissioni del presidente della Repubblica, mentre la Digos ha identificato l’individuo coinvolto. L’episodio ha interrotto bruscamente la manifestazione.

Momenti di tensione imprevista al Teatro Parenti di Milano, dove l’evento a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia è stato teatro di un blitz che ha lasciato il pubblico e la stessa Giorgia Meloni visibilmente interdetti. La premier era appena salita sul palco, pronta a iniziare il suo intervento di fronte a una platea gremita e sotto l’occhio vigile di numerose telecamere, quando un uomo si è avvicinato indisturbato, eludendo la sicurezza. Si è presentato come Orazio Musumeci e, con estrema disinvoltura, ha consegnato alla leader di Fratelli d’Italia una copia di un suo libro autoprodotto. Meloni, in un primo momento, ha accennato un gesto di cortesia e ringraziamento, ma la situazione è precipitata in pochi secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

