Orazio Maurizio Musumeci chi è il siciliano salito sul palco della Meloni per chiedere le dimissioni di Mattarella

Orazio Maurizio Musumeci, originario della Sicilia e residente a Pavia, è l’uomo che si è posizionato sul palco durante una manifestazione di Fratelli d’Italia, chiedendo le dimissioni del presidente Sergio Mattarella. Nel momento in cui la leader del partito stava per concludere il suo intervento, Musumeci si è rivolto al pubblico con questa richiesta, attirando l’attenzione dei presenti.

Si chiama Orazio Maurizio Musumeci, siciliano da anni trapiantato a Pavia, l'uomo salito sul palco della kermesse di Fratelli d'Italia sul referendum – eludendo i controlli e chiedendo le dimissioni del presidente Sergio Mattarella – mentre Giorgia Meloni si accingeva a iniziare il discorso conclusivo. L'uomo, che è stato identificato dalla Digos dopo l'episodio, si era proposto come candidato alla Presidenza della Repubblica nel 2013 ed è autore di un libro, "Il tredicesimo presidente" (firmato peraltro con il titolo di "onorevole"), di cui ha regalato una copia alla presidente del Consiglio. Sui social si descrive come "Direttore Generale Enel spa" e "amministratore non delegato tecnico dello Stato" dal 2007, sebbene tali ruoli non risultino ufficialmente.