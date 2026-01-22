Il commento di Calenda critica la recente presentazione dei sviluppatori immobiliari, che hanno descritto Gaza come un'area di grande valore, paragonandola a Palm Beach. La dichiarazione evidenzia l'insensibilità di fronte alle drammatiche condizioni del territorio, sottolineando inoltre che Meloni dovrebbe evitare di essere coinvolta in questioni legate a poteri forti e interessi poco trasparenti.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Una presentazione allucinante. Sviluppatori immobiliari che parlano di un luogo devastato, Gaza come fosse un nuovo quartiere di Palm Beach. Sono dei dilettanti allo sbaraglio. Spero davvero che Giorgia Meloni non entri in questo Board di faccendieri, despoti e invasori di paesi stranieri, trascinando l'Italia in una situazione imbarazzante e incoerente con il nostro posizionamento internazionale". Lo scrive sui social Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Calenda, 'Gaza come Palm Beach, Meloni resti fuori da Board faccendieri e despoti'

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione.

**Mo: Cremlino, 'presto per parlare partecipazione a Board of Peace per Gaza'**La Russia ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni sull'iniziativa del Board of Peace per Gaza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mo: Calenda, 'non penso che abbiamo pace, abbiamo tregua e possibilità riaprire Gaza'Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Non penso che abbiamo la pace in Medio Oriente, penso che abbiamo una tregua. La possibilità di riaprire Gaza, portare aiuti, se le cose funzioneranno di levare Hamas che ... iltempo.it

Mo: Calenda, 'presenteremo nostra mozione, non voteremo quella di maggioranza'Roma, 29 set.-(Adnkronos) - Non la voteremo la mozione di maggioranza. A sentirla così è una mozione assolutamente giusta, io sono per la liberazione degli ostaggi e perché il riconoscimento ... iltempo.it

Calenda: Macron rifiuta di entrare nel board di Gaza con Putin, ma propone un G7 a Trump con Putin - facebook.com facebook

Macron ha nell’ordine: 1) chiesto di usare il bazooka contro gli USA; 2) rifiutato di entrare nel board di Gaza con Putin; 3) proposto un G7 a Trump con Putin a Parigi. Tre cose piuttosto incoerenti dettate da un’ansia di protagonismo che non aiuta l’UE. x.com