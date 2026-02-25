Monfalcone precipita per 20 metri in un cantiere navale | morto un giovane operaio

L'uomo sarebbe deceduto a causa dei politraumi provocati dal violento impatto con il terreno. Una caduta da una altezza impressionante che, purtroppo, non gli ha lasciato alcun scampo Si riaccende oggi il dibattito riguardante la sicurezza sul lavoro a seguito della tragedia avvenuta a Monfalcone, in provincia di Gorizia. In un cantiere navale della città, un normale turno di lavoro è stato interrotto da un incidente brutale, che ha coinvolto un operaio giovanissimo. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, sembrerebbe che il lavoratore sia deceduto a seguito di una caduta da circa 20 metri di altezza. Un tonfo impressionante che, purtroppo, non ha lasciato scampo alla vittima. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 118, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra di soccorritori. Al cantiere navale sono arrivati i sanitari, mandati dalla centrale operativa regionale Sores Friuli Venezia Giulia, con elicottero e ambulanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

