Domenica 15 marzo alle 17:00, all'Itelyum Arena di Masnago, si sfidano Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso nella 22ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in vista della lotta per la salvezza. I due team si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere i due punti in palio.

La Itelyum Arena di Masnago si prepara ad accogliere domenica 15 marzo, alle 17:00, lo scontro tra Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso valido per la 22ª giornata di Serie A. Questo appuntamento sportivo non è solo una gara ordinaria, ma un momento cruciale per il basket lombardo che vede i biancorossi ospitare una formazione veneta in lotta per evitare la retrocessione. Il match sarà seguito minuto per minuto grazie alla diretta organizzata da, con l’apertura della cronaca già prevista dal venerdì pomeriggio. La presenza del pubblico locale sarà determinante per sostenere la squadra di casa in questa sfida delicata contro avversari determinati a salvarsi dalla discesa in serie inferiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Openjobmetis vs Treviso: la sfida decisiva per la salvezza

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