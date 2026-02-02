Frana a Niscemi da Rosignano la vicinanza che unisce tutta l' Italia | Condividiamo il dolore e l’incertezza che state vivendo

La frana a Niscemi ha lasciato senza parole tutta Italia. In pochi minuti, le case sono state sepolte e le strade sommerse. La comunità locale ora cerca di ricostruire, mentre arrivano messaggi di solidarietà da ogni parte del Paese. I residenti sono ancora sotto shock, e le autorità stanno valutando come intervenire per mettere in sicurezza l’area.

Nel comune livornese vive una comunità originaria del paese siciliano e per questo il sindaco Marabotti ha scritto al collega Massimiliano Conti Il disastro di Niscemi ha scosso profondamente la Sicilia e l'intera Italia. Le drammatiche immagini raccontano una tragedia senza fine visto che in pochi minuti gli abitanti hanno perso tutto. Il dramma non si limita a chi ha dovuto fuggire lasciando tutto dietro di sé, ma colpisce anche chi vede la propria abitazione ancora in piedi ma sospesa praticamente nel vuoto con il baratro pronto a inghiottirla. Sono tantissimi, nei giorni scorsi, gli attestati di solidarietà verso Niscemi in ultimo quello del Comune di Rosignano dove vive una piccola comunità oroginaria proprio del paese siciliano.

