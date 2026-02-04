Il piccolo Haron unisce l’Italia | da Sciacca a Macerata un abbraccio che commuove
Haron, il bambino di Sciacca, ha riunito tutta l’Italia con il suo viaggio. Partito dalla Sicilia, ha attraversato diverse regioni fino ad arrivare nelle Marche. Un percorso che ha coinvolto tante persone, tutte unite nel nome della solidarietà. La sua storia ha toccato il cuore di molti, dimostrando come un gesto semplice possa unire un Paese intero.
Un viaggio che parte dalla Sicilia e arriva nelle Marche, attraversando il Paese nel nome della solidarietà. È quello che ha unito Sciacca e Macerata attraverso la storia di Haron Leoperdi, bambino scomparso a soli sette anni, la cui breve vita continua a generare attenzione, partecipazione e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Haron Sciacca Macerata
«Da mamma a mamma che ha appena affrontato il cancro»: l’abbraccio che unisce Kate Middleton e Jessie J
Burattino di legno, anima di vento: spettacolo nel ricordo del piccolo Haron
Picchio News. . Sabato 31 gennaio, al cinema-teatro Italia di Macerata, va in scena "Burattino di legno, anima di vento": uno spettacolo che nasce da una storia vera e trasforma il dolore in amore, bellezza e solidarietà. Un omaggio a Haron, alla forza dei lega - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.