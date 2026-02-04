Il piccolo Haron unisce l’Italia | da Sciacca a Macerata un abbraccio che commuove

Haron, il bambino di Sciacca, ha riunito tutta l’Italia con il suo viaggio. Partito dalla Sicilia, ha attraversato diverse regioni fino ad arrivare nelle Marche. Un percorso che ha coinvolto tante persone, tutte unite nel nome della solidarietà. La sua storia ha toccato il cuore di molti, dimostrando come un gesto semplice possa unire un Paese intero.

