Omicidio Muttoni | 5 anni e 8 mesi al complice della rapina

Venerdì 13 marzo 2026, la giustizia ha emesso una sentenza definitiva nel caso dell’omicidio di Luciano Muttoni, condannando il complice della rapina a cinque anni e otto mesi di reclusione. L’episodio ha coinvolto diverse persone e si è concluso con questa sentenza che definisce la responsabilità del soggetto coinvolto nel crimine. La vicenda ha avuto ampio risalto nelle cronache locali e nazionali.

Venerdì 13 marzo 2026, la giustizia ha emesso una sentenza definitiva nel caso dell’omicidio di Luciano Muttoni. Alessandro Alfì, ventiduenne di Terno d’Isola, è stato condannato a cinque anni e otto mesi di detenzione per il suo ruolo nell’aggressione che ha portato alla morte della vittima. Il verdetto riguarda specificamente la responsabilità del giovane come complice nella rapina conclusasi con esito mortale a Valbrembo, senza che gli venisse contestato l’atto letale diretto. La condanna scaturisce da un rito abbreviato, chiudendo parzialmente le indagini su questa drammatica vicenda avvenuta nel cuore della provincia bergamasca. L’architettura del crimine nelle aree rurali lombarde. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Muttoni: 5 anni e 8 mesi al complice della rapina Articoli correlati Processo Muttoni: 5 anni e 8 mesi al complice della coppia accusata di omicidioIl nome di Alessandro Alfì, 22 anni, di Terno d’Isola, compare nell’indagine per l’uccisione di Luciano Muttoni il 7 marzo 2025 a Valbrembo. Il terzo complice dell’omicidio Muttoni è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per il suo ruolo nella rapinaAlessandro Alfì, 22 anni, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per concorso in rapina aggravata ai danni di Luciano Muttoni, ucciso a Valbrembo... Tutti gli aggiornamenti su Omicidio Muttoni Argomenti discussi: Omicidio in Moldavia. Sotto sequestro l’abitazione della vittima. Il terzo complice dell’omicidio Muttoni è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per il suo ruolo nella rapinaAlessandro Alfì, 22 anni, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per concorso in rapina aggravata ai danni di Luciano Muttoni, ucciso a Valbrembo (Bergamo) lo scorso 7 marzo. Il 22enne è stato ... fanpage.it Omicidio Muttoni, 5 anni e 8 mesi ad Alessandro Alfì per concorso nella rapinaL'imputato, 22 anni, di Terno d'Isola, in carcere per aver accompagnato Carmine De Simone e Mario Vetere a casa della vittima, a Valbrembo. Era accusato anche di un'altra rapina a Ponte San Pietro ... bergamo.corriere.it