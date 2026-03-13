Processo Muttoni | 5 anni e 8 mesi al complice della coppia accusata di omicidio

Alessandro Alfì, 22 anni di Terno d’Isola, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi nel processo riguardante l’uccisione di Luciano Muttoni, avvenuta il 7 marzo 2025 a Valbrembo. Alfì è considerato un complice della coppia accusata di aver commesso il delitto. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario che ha coinvolto anche altri imputati.

Il nome di Alessandro Alfì, 22 anni, di Terno d’Isola, compare nell’indagine per l’uccisione di Luciano Muttoni il 7 marzo 2025 a Valbrembo. A lui non è contestato l’omicidio, ma il coinvolgimento nella rapina che, secondo l’accusa, avrebbe portato gli altri due imputati – Carmine De Simone e Mario Vetere – a raggiungere l’abitazione della vittima armati di una pistola scacciacani e con il volto coperto. I due avrebbero aggredito violentemente Muttoni, lasciandolo a terra in fin di vita e scappando con poco contante e la sua Volkswagen Golf. Venerdì mattina, 13 marzo, il giudice dell’udienza preliminare, come riporta il Corriere Bergamo, ha condannato Alfì a 5 anni e 8 mesi di carcere con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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