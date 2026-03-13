Omicidio di Molassana | Maria Marchetti sarebbe morta sabato effettuata l' autopsia

Sabato sera, una donna di 86 anni è stata trovata morta a Molassana, con undici ferite da taglio. Gli inquirenti hanno confermato che si tratta di un omicidio e hanno avviato le indagini. L’autopsia è stata già eseguita e i risultati saranno utili per chiarire le circostanze della morte della donna.

Sarebbe morta sabato sera Maria Marchetti, 86 anni, uccisa con undici coltellate secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Il corpo è stato ritrovato domenica pomeriggio nell’appartamento di via San Felice, a Molassana, dove il figlio maggiore della donna ha trovato Fabio Fibrini, 52 anni, con i vestiti sporchi di sangue. Oggi è stata eseguita l’autopsia, condotta dal medico legale Isabella Caristo, che ha confermato come Marchetti sia stata colpita da undici fendenti, due alle spalle e altri alla schiena, con tre colpi mortali in totale. Fibrini, che al pm Luca Scorza Azzarà aveva dichiarato di non ricordare nulla dell’accaduto, si trova attualmente al Policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Maria Marchetti uccisa dal figlio con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nullaUna donna di 86 anni, Maria Marchetti, è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Felice a Genova Molassana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio di Molassana Maria Marchetti... Temi più discussi: Il delitto di Molassana: Maria Marchetti uccisa con diverse coltellate, arrestato il figlio 52enne; Ha ucciso la madre a coltellate a Molassana, convalidato l’arresto per Fabio Fibrini: andrà in carcere; Molassana, la verità sull'orario: Mariuccia forse uccisa sabato, il figlio è rimasto in casa col corpo fino a domenica; Anziana uccisa a coltellate, figlio arrestato per omicidio aggravato. Omicidio di Molassana, Mariuccia straziata con 13 coltellate: Uccisa forse nella notte, poi il figlio immobile per oreL’esito dell’autopsia sulla vittima dopo il delitto avvenuto in via San Felice. Fabio Fibrini ancora ricoverato, la Procura per ora non dispone perizie ... ilsecoloxix.it Molassana sotto shock per l'omicidio di Maria Marchetti. Arrestato il figlio di 52 anniLa casa sottosopra, l’uomo con ancora addosso vestiti sporchi di sangue, la donna inerme, il coltello ora sequestrato dagli agenti ... primocanale.it Genova, omicidio di Molassana, l’assassino con il cadavere per 24 ore - facebook.com facebook Il cadavere di una donna è stata trovato nel pomeriggio a Genova nel quartiere di Molassana. Secondo quanto si apprende, potrebbe trattasi di un omicidio: sul suo corpo ci sarebbero alcune ferite provocate da un'arma da taglio. #ANSA x.com