Maria Marchetti uccisa dal figlio con diverse coltellate a Genova trovata morta nel quartiere di Molassana

Nel quartiere di Molassana a Genova, una donna è stata trovata senza vita nel pomeriggio, in via San Felice. La vittima è stata uccisa con numerose coltellate dal proprio figlio, che è stato subito arrestato. La scena del crimine è stata ispezionata dagli agenti, mentre sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato. Come riporta Primocanale, la donna sarebbe stata trovata morta in casa. La ricostruzione Sarebbe stato il figlio a uccidere una donna di 86 anni, in via San Felice a Genova, nel quartiere di Molassana. L'omicidio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio al culmine di una lite con una serie di coltellate. Il figlio della donna, un soggetto psichiatrico, sarebbe stato portato in questura.