Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana arrestato il figlio Fabio Fibrini | non ricorda nulla

Da virgilio.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, nella zona di Molassana, il figlio di Maria Marchetti, Fabio Fibrini, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre a coltellate. Fibrini, al momento dell’arresto, ha dichiarato di non ricordare nulla. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle circostanze dell’omicidio e sull’eventuale movente. La vittima aveva 68 anni.

Una donna di 86 anni, Maria Marchetti, è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Felice a Genova Molassana. Sul corpo numerose coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato il figlio minore di 52 anni, Fabio Fibrini, che viveva con lei. Si parla di generica “fragilità psichiatriche”. A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore, allarmato dal silenzio della madre. L’uomo, trovato con gli abiti sporchi di sangue, è stato interrogato ma ha dichiarato di non ricordare nulla. Omicidio di Maria Marchetti La vittima, conosciuta nel quartiere come “Mariuccia”, è stata brutalmente assassinata all’interno della sua abitazione all’ultimo piano di una palazzina a Molassana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

omicidio di maria marchetti a genova in zona molassana arrestato il figlio fabio fibrini non ricorda nulla
© Virgilio.it - Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nulla

Articoli correlati

Maria Marchetti uccisa dal figlio con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana.

"Ho un vuoto mentale": Fabio Fibrini non ricorda niente dell'omicidio della madreInterrogato a lungo, il 52enne ha detto di avere un forte mal di testa, non riuscendo a dare informazioni utili agli inquirenti.

Contenuti e approfondimenti su Omicidio di Maria Marchetti a Genova in...

Temi più discussi: Molassana sotto shock per l'omicidio di Maria Marchetti. Arrestato il figlio di 52 anni; Delitto a Molassana, Maria Marchetti uccisa a coltellate, arrestato il figlio; Il delitto di Molassana: Maria Marchetti uccisa con diverse coltellate, arrestato il figlio 52enne; Maria Marchetti uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova, fermato uno dei figli con gli abiti sporchi di sangue: chi era la vittima.

omicidio di maria omicidio di maria marchettiGenova, anziana uccisa con numerose coltellate in casa: arrestato il figlio, con l’accusa di omicidio aggravatoGenova, donna di 87 anni uccisa a coltellate in casa a Molassana. Arrestato il figlio 52enne, accusato di omicidio aggravato ... affaritaliani.it

omicidio di maria omicidio di maria marchettiAnziana uccisa in casa a coltellate a Molassana: fermato uno dei figli (2)La casa sottosopra, l’uomo con ancora addosso vestiti sporchi di sangue, la donna inerme, il coltello ora sequestrato dagli agenti ... primocanale.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.