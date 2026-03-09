Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana arrestato il figlio Fabio Fibrini | non ricorda nulla

A Genova, nella zona di Molassana, il figlio di Maria Marchetti, Fabio Fibrini, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre a coltellate. Fibrini, al momento dell’arresto, ha dichiarato di non ricordare nulla. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle circostanze dell’omicidio e sull’eventuale movente. La vittima aveva 68 anni.

Una donna di 86 anni, Maria Marchetti, è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Felice a Genova Molassana. Sul corpo numerose coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato il figlio minore di 52 anni, Fabio Fibrini, che viveva con lei. Si parla di generica “fragilità psichiatriche”. A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore, allarmato dal silenzio della madre. L’uomo, trovato con gli abiti sporchi di sangue, è stato interrogato ma ha dichiarato di non ricordare nulla. Omicidio di Maria Marchetti La vittima, conosciuta nel quartiere come “Mariuccia”, è stata brutalmente assassinata all’interno della sua abitazione all’ultimo piano di una palazzina a Molassana. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nulla Articoli correlati Maria Marchetti uccisa dal figlio con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. "Ho un vuoto mentale": Fabio Fibrini non ricorda niente dell'omicidio della madreInterrogato a lungo, il 52enne ha detto di avere un forte mal di testa, non riuscendo a dare informazioni utili agli inquirenti. Contenuti e approfondimenti su Omicidio di Maria Marchetti a Genova in... Temi più discussi: Molassana sotto shock per l'omicidio di Maria Marchetti. Arrestato il figlio di 52 anni; Delitto a Molassana, Maria Marchetti uccisa a coltellate, arrestato il figlio; Il delitto di Molassana: Maria Marchetti uccisa con diverse coltellate, arrestato il figlio 52enne; Maria Marchetti uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova, fermato uno dei figli con gli abiti sporchi di sangue: chi era la vittima. Genova, anziana uccisa con numerose coltellate in casa: arrestato il figlio, con l’accusa di omicidio aggravatoGenova, donna di 87 anni uccisa a coltellate in casa a Molassana. Arrestato il figlio 52enne, accusato di omicidio aggravato ... affaritaliani.it Anziana uccisa in casa a coltellate a Molassana: fermato uno dei figli (2)La casa sottosopra, l’uomo con ancora addosso vestiti sporchi di sangue, la donna inerme, il coltello ora sequestrato dagli agenti ... primocanale.it Sono almeno dieci le coltellate sul corpo di Maria Marchetti, la donna di 86 anni trovata morta nel suo appartamento di via San Felice, a Molassana, lo stesso appartamento in cui viveva con il figlio minore Fabio, di 52 anni, arrestato per l’omicidio. A lanciare l’ - facebook.com facebook