Omicidio di Daniela Zinnanti | resta in carcere il 67enne Santino Bonfiglio

Un uomo di 67 anni è stato formalmente sottoposto a fermo con l’accusa di aver ucciso una donna di 50 anni. Il fatto è avvenuto lunedì scorso e, dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato mantenuto in carcere. L’indagine riguarda l’episodio di violenza che ha portato alla morte della vittima, con decine di coltellate inflitte durante l’aggressione.

Convalidato il fermo per omicidio. Rimane in carcere Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di aver ucciso con decine di coltellate la 50enne Daniela Zinnanti nella giornata di lunedì scorso. La giudice per le indagini preliminari Alessia Smedile ha infatti convalidato il fermo per omicidio richiesto dalla Procura, emettendo nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio di garanzia svolto nel carcere di Gazzi, alla presenza della pubblica ministera Roberta La Speme. L'inchiesta è coordinata dalla Procura guidata da Antonio D'Amato. La confessione durante l'interrogatorio.

