Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina Santino Bonfiglio confessa l' omicidio dopo una lite violenta

A Messina, Santino Bonfiglio ha ammesso di aver ucciso l’ex compagna Daniela Zinnanti dopo una lite violenta. La confessione è arrivata durante le indagini, che hanno portato all’arresto dell’uomo. L’episodio ha scosso la comunità, e si sta ora approfondendo il racconto di Bonfiglio sulle circostanze dell’omicidio. La polizia sta continuando le verifiche sui fatti.

Un incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore è ben presto degenerato in una lite violenta, al termine della quale Daniela Zinnanti è stata brutalmente uccisa. È stato lo stesso Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima e autore del delitto, a confessare le dinamiche del femminicidio di Zinnanti, che aveva 50 anni e viveva a Messina, dove aveva già denunciato l’uomo per violenze. Santino Bonfiglio confessa il femminicidio L’uomo rinchiuso nel carcere di Messina Daniela Zinnanti aveva già denunciato Santino Bonfiglio confessa il femminicidio Santino Bonfiglio è stato interrogato per più di un’ora dalla gip Alessia Smedile, tenuta, nelle prossime ore, a decidere sulla convalida del fermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

