Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina Santino Bonfiglio confessa l' omicidio dopo una lite violenta

Da virgilio.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, Santino Bonfiglio ha ammesso di aver ucciso l’ex compagna Daniela Zinnanti dopo una lite violenta. La confessione è arrivata durante le indagini, che hanno portato all’arresto dell’uomo. L’episodio ha scosso la comunità, e si sta ora approfondendo il racconto di Bonfiglio sulle circostanze dell’omicidio. La polizia sta continuando le verifiche sui fatti.

Un incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore è ben presto degenerato in una lite violenta, al termine della quale Daniela Zinnanti è stata brutalmente uccisa. È stato lo stesso Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima e autore del delitto, a confessare le dinamiche del femminicidio di Zinnanti, che aveva 50 anni e viveva a Messina, dove aveva già denunciato l’uomo per violenze. Santino Bonfiglio confessa il femminicidio L’uomo rinchiuso nel carcere di Messina Daniela Zinnanti aveva già denunciato Santino Bonfiglio confessa il femminicidio Santino Bonfiglio è stato interrogato per più di un’ora dalla gip Alessia Smedile, tenuta, nelle prossime ore, a decidere sulla convalida del fermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

femminicidio di daniela zinnanti a messina santino bonfiglio confessa l omicidio dopo una lite violenta
© Virgilio.it - Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio confessa l'omicidio "dopo una lite violenta"

Articoli correlati

Leggi anche: Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'ex Santino Bonfiglio confessa: aveva il braccialetto elettronico

Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibileContrariamente a quanto riportato nelle prime notizie sul femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno Santino Bonfiglio non indossava il...

Contenuti utili per approfondire Femminicidio di Daniela Zinnanti a...

Temi più discussi: Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall'ex che era ai domicilari e avrebbe dovuto avere il braccialetto; Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione a Messina. Sarebbe stata raggiunta da decine di coltellate che non le hanno lasciato scampo. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex co; Daniela, uccisa dall'ex. Non aveva il braccialetto perché non era disponibile.

femminicidio di daniela femminicidio di daniela zinnantiFemminicidio Daniela Zinnanti, il dolore del fratello: Tragedia annunciataDaniela Zinnanti, 50 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio. Uccisa a coltellate dall’ex compagno a Messina martedì sera. A parlare è il fratello della vittima, Roberto. notizie.it

femminicidio di daniela femminicidio di daniela zinnantiFemminicidio a Messina, interrogato l’assassino di Daniela ZinnantiE' stato interrogato per oltre un'ora nel carcere di Gazzi (Messina) Santino Bonfiglio, 67 anni, assassino reo confesso ... grandangoloagrigento.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.