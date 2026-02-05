Omicidio di Cristina Mazzotti dopo 50 anni arrivano due ergastoli

A quasi cinquant’anni dall’omicidio di Cristina Mazzotti, la giustizia ha deciso: due uomini sono stati condannati all’ergastolo. La sentenza, arrivata dopo così tanto tempo, ha suscitato emozioni tra i familiari della vittima, che finalmente vedono chiudersi un capitolo lungo e doloroso. La vicenda si è riaperta ieri davanti alla corte, portando alla luce vecchi indizi e testimonianze rimaste sepolte per anni.

A quasi cinquant'anni dai fatti, il caso di Cristina Mazzotti torna in aula con una sentenza che ha commosso i familiari della vittima. La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l'omicidio aggravato della giovane, scomparsa nel 1975 a Eupilio.

