Cristina Mazzotti due ergastoli per l’omicidio | sentenza a quasi 50 anni dal sequestro

La Corte d’Assise di Como ha condannato a due ergastoli Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, rispettivamente di 74 e 71 anni. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver preso parte all’omicidio di Cristina Mazzotti, la ragazza di 18 anni sequestrata nel 1975 a Eupilio e trovata morta più di 40 anni dopo, in una discarica di Galliate. La sentenza arriva a distanza di quasi 50 anni dal sequestro e dalla morte della giovane.

Due condanne all'ergastolo a quasi mezzo secolo dai fatti. La Corte d'Assise del tribunale di Como ha riconosciuto Giuseppe Calabrò, 74 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, colpevoli del concorso nell'omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, la giovane di 18 anni sequestrata la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio, nel Comasco, e ritrovata morta il 1° settembre successivo in una discarica di Galliate, in provincia di Novara. I giudici hanno invece assolto entrambi dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenuto estinto per intervenuta prescrizione. Assolto anche il terzo imputato, Antonio Talia, 73 anni, per non avere commesso il fatto.

