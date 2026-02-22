Fotovoltaico a Medicina | 24 ettari a rischio FdI frena

Il progetto di installazione di 24 ettari di pannelli solari a Medicina ha suscitato preoccupazioni tra i membri di Fratelli d’Italia, che contestano il mancato rispetto delle autorizzazioni ambientali. I rappresentanti del partito denunciano che l’intervento potrebbe compromettere l’equilibrio ecologico locale e sottovalutato gli impatti sulla biodiversità. La questione ha acceso un dibattito acceso tra le parti, lasciando aperta la questione sulle future autorizzazioni da rilasciare.

Fotovoltaico a Medicina: Fratelli d'Italia alza le antenne su impatti ambientali e autorizzazioni. Bologna, 22 febbraio 2026 – Una crescente ondata di preoccupazione si registra tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia riguardo alla proliferazione di impianti fotovoltaici nel territorio bolognese, con un particolare sull'area di Medicina. La consigliera regionale Marta Evangelisti ha espresso forti dubbi sulla sostenibilità di alcuni progetti, richiedendo un'analisi più approfondita delle potenziali criticità paesaggistiche e archeologiche che potrebbero derivarne, sollevando un dibattito sulla necessità di bilanciare lo sviluppo delle energie con la tutela del territorio.