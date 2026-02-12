Intervento ad alto rischio all' ospedale Moscati il cuore di un 57enne continua a battere

Tecnologia d’avanguardia, integrazione delle competenze e stretta collaborazione multidisciplinare hanno reso possibile un intervento al cuore di elevata complessità eseguito con successo presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino su un 57enne, residente in provincia di Napoli e trasferito da un’altra struttura sanitaria proprio per la gravità delle condizioni. Il paziente era affetto da stenosi valvolare aortica severa, una patologia che impedisce alla valvola aortica di aprirsi correttamente e ostacola il flusso di sangue dal cuore al resto dell’organismo, associata a scompenso cardiaco con importante riduzione della frazione di eiezione, indicativa di una marcata compromissione della funzione di pompa del cuore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

