Mercatino delle opere dell' ingegno edizione extra con l' allestimento di tredici gazebi

Il Mercatino delle opere dell’ingegno torna con un’edizione extra, proponendo manufatti e produzioni artigianali esposti e in vendita in tredici gazebo allestiti in piazza Savonarola, a Ferrara. L’evento si svolgerà giovedì 1 gennaio 2026, dalle 9 alle 19, offrendo un’occasione per scoprire e valorizzare il lavoro creativo locale in un contesto raccolto e accessibile.

Manufatti e produzioni artigianali saranno in esposizione e in vendita in tredici gazebo che verranno allestiti per un'edizione extra del 'Mercatino delle opere dell'ingegno', in programma giovedì 1 gennaio 2026 per tutta la giornata (ore 9-19) in piazza Savonarola, a Ferrara.

