800 formiche 3D in una settimana | la rivoluzione dello

Un consorzio internazionale ha digitalizzato in tre dimensioni oltre 800 specie di formiche in una settimana. L’operazione ha coinvolto tecnologie avanzate per la catalogazione della biodiversità, permettendo di creare modelli tridimensionali dettagliati di ogni specie. Questo lavoro rappresenta un passo importante nella documentazione scientifica della varietà degli insetti, facilitando studi futuri e analisi più approfondite.

Un consorzio internazionale ha appena rivoluzionato la catalogazione della biodiversità, digitalizzando in tre dimensioni oltre 800 specie di formiche in soli sette giorni. Il progetto Antscan, guidato da Evan Economo e Thomas van de Kamp, ha sfruttato un acceleratore a sincrotrone per ridurre i tempi di scansione da sei anni a una settimana operativa. Questa impresa scientifica rappresenta un punto di svolta metodologico pubblicato il 5 marzo 2026 sulla rivista Nature Methods. L’utilizzo combinato di fisica delle particelle, robotica e intelligenza artificiale ha permesso di generare modelli biologicamente realistici correggendo le deformazioni degli esemplari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

