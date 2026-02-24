MIT | motore 3D in 4 ore rivoluzione manifatturiera

Il MIT ha creato una stampante 3D che, in quattro ore, produce un motore elettrico lineare funzionante. La causa di questa innovazione risiede nell’utilizzo di quattro estrusori simultanei, che accelerano il processo di prototipazione. Questo nuovo metodo permette di ridurre i tempi di sviluppo e di evitare le lunghe attese delle forniture internazionali. La tecnologia potrebbe cambiare il modo in cui si sviluppano e producono i motori elettrici.

La rivoluzione in quattro estrusori. Il Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato una stampante 3D rivoluzionaria capace di produrre un motore elettrico lineare funzionante in poche ore, riducendo drasticamente i tempi di prototipazione e la dipendenza dalle catene di fornitura globali. La tecnologia, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Virtual and Physical Prototyping, rappresenta un potenziale punto di svolta per l’industria manifatturiera. Il sistema utilizza un approccio multi-modale e multi-materiale che integra diversi processi di produzione in un’unica macchina, aprendo scenari inediti per la fabbricazione on-demand di componenti elettromeccanici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

