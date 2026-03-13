Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di Isybank

Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo con una sanzione di 17,6 milioni di euro. La multa riguarda il trattamento illecito dei dati dei clienti legato alla vicenda di Isybank. La decisione è stata presa in seguito a un’indagine sulle modalità di gestione delle informazioni personali da parte della banca. La questione riguarda specificamente il modo in cui sono stati trattati i dati nel caso Isybank.

La sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti Il Garante della privacy ha stabilito per Intesa Sanpaolo una sanzione da 17,6 milioni di euro per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti nel trasferimento automatico dei loro conti alla banca digitale Isybank, controllata da Intesa Sanpaolo. Secondo le indagini del Garante, Intesa Sanpaolo ha profilato la clientela «senza un'idonea base giuridica»: per il passaggio alla banca digitale aveva individuato clienti con meno di 65 anni, utilizzatori abituali di strumenti digitali, senza prodotti di investimento e con disponibilità finanziarie ridotte.