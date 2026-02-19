Juventus Women col Wolfsburg l’ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo Stadium

Cristina Girelli potrebbe salutare i tifosi della Juventus Women durante la partita contro il Wolfsburg, che si gioca allo Stadium. La causa è il suo possibile addio alla squadra, che potrebbe avvenire dopo questa partita importante. Molti sostenitori hanno già acquistato i biglietti e si preparano a riempire gli spalti, desiderosi di salutare la capitana. Si prevedono circa 10.000 persone presenti, pronte a sostenere le bianconere in questa ultima sfida con la leader del club. La partita si svolge domani alle 18.00.