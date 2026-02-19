Juventus Women col Wolfsburg l’ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo Stadium
Cristina Girelli potrebbe salutare i tifosi della Juventus Women durante la partita contro il Wolfsburg, che si gioca allo Stadium. La causa è il suo possibile addio alla squadra, che potrebbe avvenire dopo questa partita importante. Molti sostenitori hanno già acquistato i biglietti e si preparano a riempire gli spalti, desiderosi di salutare la capitana. Si prevedono circa 10.000 persone presenti, pronte a sostenere le bianconere in questa ultima sfida con la leader del club. La partita si svolge domani alle 18.00.
per la gara che vale i quarti di Champions. L’Allianz Stadium si prepara a una notte da “dentro o fuori” per la Juventus Women. Con circa 4500 biglietti venduti per la sfida delle 18:45 contro il Wolfsburg, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma carica di una malinconia speciale: potrebbe essere l’ultima recita in bianconero per Cristiana Girelli. La leggenda del club è infatti a un passo dal trasferimento negli Stati Uniti, destinazione Bay FC in NWSL, con la formula del prestito. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante l’importanza emotiva del momento, il tecnico Massimiliano Canzi sembra orientato a confermare le proprie scelte tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita
Women's Champions League, Juventus-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederla in tvTorino si prepara a vivere una serata di grande calcio femminile. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 18:45, la Juventus Women ospita il Wolfsburg Women all’Allianz Stadium per il ritorno dei playoff d ... torinotoday.it
Juventus-Wolfsburg oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingO dentro, o fuori. Oggi, giovedì 19 febbraio, alle 18:45 si gioca Juventus-Wolfsburg, match di ritorno valido per i play-off della UEFA Champions League ... oasport.it
