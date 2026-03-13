Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi in tv Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv si gioca la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv. La sfida è parte del calendario della stagione 2026 e si svolge con l’obiettivo di ottenere un piazzamento nei Play-In. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming e in televisione.

L’Olimpia Milano continua a sperare di raggiungere un piazzamento nei Play-In di Eurolega. Per cercare di raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale la sfida di questa sera contro il Maccabi Tel Aviv. Un vero e proprio scontro diretto per la squadra di Peppe Poeta, che è obbligata a vincere in questa trentunesima giornata della massima competizione europea per club. Una Milano reduce dalla fondamentale vittoria dell’ultimo turno contro il Barcellona, con l’Olimpia che ha dominato per tre quarti, prima di subire la clamorosa rimonta dei catalani, che hanno perso alla fine solo di tre punti. Una vittoria comunque importantissima per Milano, che è comunque obbligata ancora a vincere per portarsi ad un solo successo di distanza dal decimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingL’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia la settimana scorsa non senza faticare... Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia. Una selezione di notizie su Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv oggi in... Temi più discussi: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega tra basket e tensioni geopolitiche; Olimpia Milano verso il Maccabi: due recuperi per Peppe Poeta; Milano: Protocollo Mille Occhi sulla città rinnovato in vista di Olimpia-Maccabi; Olimpia-Tel Aviv, organizzato il dispositivo di sicurezza: servizi di vigilanza e controlli attivi. «Più di una partita»: Olimpia Milano vs Maccabi, la storia di un confronto nato nel 1972Olimpia e Maccabi – in campo venerdì all’Allianz Cloud per una partita cruciale nella stagione europea– si sono affrontate 41 volte nella loro storia. Il bilancio è ... pianetabasket.com Olimpia Milano, recuperato Quinn Ellis contro il Maccabi Tel Aviv. A disposizione anche SestinaImportanti novità dall'infermeria dell'Olimpia Milano. Coach Peppe Poeta ritrova Quinn Ellis, rimasto fuori contro Cantù in campionato. Per il resto la squadra è ... pianetabasket.com OLIMPIA MILANO: RECUPERATO QUINN ELLIS PER LA SFIDA MACCABI Il play britannico torna a disposizione di coach Peppe Poeta. Dopo 4 mesi di stop è utilizzabile anche Nate Sestina. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia - facebook.com facebook Olimpia Milano-Maccabi | Poeta ritrova Ellis per l'ultima all'Allianz Cloud x.com