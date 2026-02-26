Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
L’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia la settimana scorsa non senza faticare contro la Bertram Derthona Tortona (85-77). 14-14 è il record dei meneghini al pari di Dubai Basketball che li colloca in dodicesima posizione a due sole vittorie dalla Stella Rossa attualmente decima (ultima posizione utile per accedere ai play-in). Palla a due che verrà alzata questa sera alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv (Israele) alle 20:05 ora italiana – le 21:05 secondo il fuso orario locale, con la diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingÈ tempo per la Virtus Bologna di scendere nuovamente in campo per affrontare oggi il quindicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026.
Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia.
Temi più discussi: L’Olimpia a Tel Aviv, Poeta: Recuperare energie fisiche ed emotive è fondamentale; Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; quote Hapoel Tel Aviv Olimpia Milano: il pronostico sulla partita; Olimpia Milano, coach Poeta: Hapoel Tel Aviv tra le squadre più talentuose in EuroLeague.
Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingTrasferta insidiosa per l’Olimpia Milano in Eurolega, che oggi giovedì 26 febbraio alle 20:05 ora italiana affronta gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv ... oasport.it
Olimpia a Tel Aviv, Poeta: «Hapoel una delle squadre con il più alto tasso di talento»La preview di Hapoel Tel Aviv- Olimpia Milano si gioca giovedì 26 febbraio alle ore 20:05 italiane alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, con diretta su Sky Sport. pianetabasket.com
Olimpia Milano, coach Poeta: “Hapoel Tel Aviv tra le squadre più talentuose in EuroLeague” @Sportando x.com
OLIMPIA MILANO A TEL AVIV «Coppa Italia dispendiosa. Dobbiamo recuperare tutte le energie fisiche ed emotive. Hapoel una delle squadre con il più alto tasso di talento dell’intera EuroLeague». Cinque le assenze. - facebook.com facebook