L’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia la settimana scorsa non senza faticare contro la Bertram Derthona Tortona (85-77). 14-14 è il record dei meneghini al pari di Dubai Basketball che li colloca in dodicesima posizione a due sole vittorie dalla Stella Rossa attualmente decima (ultima posizione utile per accedere ai play-in). Palla a due che verrà alzata questa sera alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv (Israele) alle 20:05 ora italiana – le 21:05 secondo il fuso orario locale, con la diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingÈ tempo per la Virtus Bologna di scendere nuovamente in campo per affrontare oggi il quindicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026.

Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia.

Temi più discussi: L’Olimpia a Tel Aviv, Poeta: Recuperare energie fisiche ed emotive è fondamentale; Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; quote Hapoel Tel Aviv Olimpia Milano: il pronostico sulla partita; Olimpia Milano, coach Poeta: Hapoel Tel Aviv tra le squadre più talentuose in EuroLeague.

Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingTrasferta insidiosa per l’Olimpia Milano in Eurolega, che oggi giovedì 26 febbraio alle 20:05 ora italiana affronta gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv ... oasport.it

Olimpia a Tel Aviv, Poeta: «Hapoel una delle squadre con il più alto tasso di talento»La preview di Hapoel Tel Aviv- Olimpia Milano si gioca giovedì 26 febbraio alle ore 20:05 italiane alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, con diretta su Sky Sport. pianetabasket.com

Olimpia Milano, coach Poeta: “Hapoel Tel Aviv tra le squadre più talentuose in EuroLeague” @Sportando x.com

OLIMPIA MILANO A TEL AVIV «Coppa Italia dispendiosa. Dobbiamo recuperare tutte le energie fisiche ed emotive. Hapoel una delle squadre con il più alto tasso di talento dell’intera EuroLeague». Cinque le assenze. - facebook.com facebook