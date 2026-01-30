Tris al Maccabi in Europa League ma non basta Bologna ai play-off

Il Bologna sperava di centrare gli ottavi di Europa League con una vittoria netta contro il Maccabi Tel-Aviv, ma alla fine non è bastato. I rossoblù hanno vinto 3-0, ma gli altri risultati li hanno condannati alla decima posizione in classifica. Ora dovranno affrontare i playoff contro una tra Brann e Dinamo Zagabria, sperando di passare il turno e proseguire la loro avventura europea.

I felsinei incroceranno una fra Brann e Dinamo Zagabria BACKA TOPOLA (SERBIA) - Il sogno-ottavi del Bologna si infrange nei minuti finali, quando la Roma e il Genk condannano i rossoblù alla decima posizione: non basta il 3-0 sul Maccabi Tel-Aviv, i rossoblù giocheranno i playoff contro una tra Brann e Dinamo Zagabria. I felsinei hanno bisogno di vincere e giocano contro una squadra che ha, clamorosamente, esonerato nelle scorse ore il tecnico Zarko Lazetic. Italiano la gioca dunque coi titolari e riporta Rowe sulla sinistra, coi suoi che spingono dal primissimo istante. Orsolini sfiora la rete di testa e se la vede annullare al 19', per un fuorigioco di Juan Miranda nella costruzione dell'azione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tris al Maccabi in Europa League ma non basta, Bologna ai play-off Approfondimenti su Maccabi Tel Aviv Europa League: Roma, basta il pari (1-1) ad Atene e va agli ottavi. Bologna batte Maccabi (0-3) ed è ai play off. Risultati e classifica Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoff Il Bologna conquista una vittoria importante in Europa League. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Maccabi Tel Aviv Tris al Maccabi in Europa League ma non basta, Bologna ai play-offBACKA TOPOLA (SERBIA) - Il sogno-ottavi del Bologna si infrange nei minuti finali, quando la Roma e il Genk condannano i rossoblù alla decima posizione: non basta il 3-0 sul Maccabi Tel-Aviv, i rossob ... laprovinciacr.it Bologna, tris al Maccabi Tel Aviv: a segno Rowe, Orsolini e PobegaBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro (85' Pobega); Orsolini (70' Cambiaghi), Ferguson (85' Odgaard), Rowe (52' Bernardeschi); Castro (70' Dallinga). Allenatore: ... fantacalcio.it Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook La testata di Ziolkowski manda la Roma agli ottavi di Europa League! La Roma soffre, gioca quasi tutta la partita con l’uomo in meno dopo il rosso a Mancini e poi la riprende nel finale con un gol da centravanti del difensore polacco Un pareggio in terra x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.