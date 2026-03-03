Avellino | 3 punti dal play-out sfida decisiva al Penzo

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca allo stadio Penzo la partita tra Venezia e Avellino, una sfida che può determinare il destino dei campionati di entrambe le squadre. L’Avellino si trova a tre punti dal play-out e cerca di ottenere una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della stagione. È un appuntamento importante, atteso dai tifosi di entrambe le squadre.

La sfida tra Venezia e Avellino, in programma martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 allo stadio Penzo, rappresenta un momento cruciale per la squadra irpina. Con la zona play out a soli tre punti di distanza, l'Avellino deve ottenere una svolta decisiva contro una squadra lagunare che in casa non concede sconti. La partita si svolge sotto un cielo con nubi sparse e temperature di 5 gradi, in un contesto dove le assenze e la classifica pesano come un macigno. Il tecnico Ballardini ha scelto di mantenere la formazione in 3-5-2, puntando sull'ordine e sulla coesione del gruppo piuttosto che su rivoluzioni tattiche. L'obiettivo è chiaro: restare in Serie B, un obiettivo che il coach ha ribadito con fermezza ai propri giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

