Oggi iniziano le visite di ammissione dei cavalli all’Albo 2026, con la partecipazione anche del sindaco. Sono state introdotte nuove regole per gli addetti ai lavori che assisteranno a queste operazioni. Le visite si svolgeranno nel rispetto delle procedure stabilite, coinvolgendo diverse figure professionali incaricate di verificare i requisiti richiesti. La giornata prevede l’arrivo di diverse persone legate al settore.

Nuove regole per gli addetti ai lavori che assisteranno alle visite di ammissione dei cavalli all’ Albo 2026. Non sarà possibile accedere all’area dove i veterinari misurano e guardano i mezzosangue, questo era avvenuto però anche in occasione del ’debutto’ a Pian delle Fornaci un anno fa. Tutti oltre la rete, anche se poi venne concesso di stare almeno sotto la tettoia. Oggi fotografi e telecamere potranno entrare solo un’ora, dalle 9 alle 10. Domani e domenica invece non sarà possibile neppure questo. Il sindaco Nicoletta Fabio sarà comunque presente oggi a Pian delle Fornaci durante l’arco di tempo consentito per le riprese ma rilascerà brevi dichiarazioni solo nell’ultima giornata di visite, domenica 15 marzo alle ore 12, sempre al galoppatoio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi al via le visite, ci sarà anche il sindaco

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli, oggi sarà in città per le visite

Oggi apre il mega store (con parco) dove si potranno organizzare feste: ci sarà anche la mongolfieraDopo tanta attesa, oggi 28 febbraio l'undicesimo Garden Center a marchio Viridea aprirà a Carate Brianza, a margine della Statale 36.

Se io sarei sindaco..

Approfondimenti e contenuti su Oggi al via le visite ci sarà anche il...

Temi più discussi: Al via le visite guidate a tema al Museo Casa De Gasperi; Oggi al via le visite, ci sarà anche il sindaco; Port Academy 2026, al via le visite ai terminal: gli studenti alla scoperta dei segreti della logistica; Udine, il calendario delle visite nei quartieri fa tappa a Udine Sud–Baldasseria: oggi 10 marzo il secondo incontro con cittadini e CQP.

E’ la settimana del glaucoma. Al via le visite gratuite in provinciaLa malattia dell’occhio colpisce sempre di più: la Asl mette a disposizione i suoi professionisti. Esami della vista a Grosseto, Follonica, Massa Marittima, Castel del Piano ed Orbetello. msn.com

Da oggi al Piot riprendono le visite nell’ambulatorio di ortopediaA partire da oggi al Piot (Presidio integrato ospedale territorio) Lorenzo Pacini di San Marcello Piteglio, sarà riattivato, due volte al mese, l’ambulatorio di ortopedia per le prime visite. Il ... lanazione.it

Sigarette, da oggi i nuovi aumenti: i listini aggiornati - facebook.com facebook

"Per molto tempo sono stato un appassionato di fantascienza". Oggi nel 2022 moriva l'attore statunitense #WilliamHurt, vincitore di un premio #Oscar e di un David di Donatello. Era nato il #20marzo del 1950. #13marzo. x.com