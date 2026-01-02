Calciomercato Fiorentina colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli oggi sarà in città per le visite

La Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio con un nuovo acquisto a sorpresa. Manor Solomon, attualmente in città per le visite mediche, si avvicina a completare il trasferimento e rappresenta un possibile contributo importante per il reparto offensivo di Vanoli. La trattativa si sta definendo e l’arrivo del giocatore potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

Calciomercato Fiorentina, arriva il colpo a sorpresa di gennaio: il rinforzo per Vanoli atteso oggi in città per le visite Manor Solomon è ormai a un passo dalla Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, l’esterno offensivo israeliano è destinato a diventare un nuovo giocatore viola. Il suo arrivo a Firenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli, oggi sarà in città per le visite Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, via tutti a gennaio? Paolo Vanoli ha le idee molto chiare sul futuro della squadra viola Leggi anche: Calciomercato Milan, possibile colpo a sorpresa a gennaio? Iniziano i contatti di Tare con il Liverpool per lui! Le ultimissime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chelsea-Maresca, rottura vicinissima. Fiorentina, ecco il colpo Solomon; Da Frattesi a Zirkzee: i 10 nomi che infiammeranno il mercato di gennaio; Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli, oggi sarà in città per le visite; Fiorentina, fatta per l’arrivo in prestito di Solomon dal Tottenham. Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli, oggi sarà in città per le visite - Calciomercato Fiorentina, arriva il colpo a sorpresa di gennaio: il rinforzo per Vanoli atteso oggi in città per le visite Manor Solomon è ormai a un passo dalla Fiorentina. calcionews24.com

Fiorentina, è fatta per il primo colpo invernale: arriva dalla Spagna - Solomon alla Fiorentina – Sarà un calciomercato invernale molto importante per la Fiorentina allenata da Paolo Vanoli che deve assolutamente rinforzare la rosa per uscire da una situazione di classifi ... fantamaster.it

Nuovo acquisto della Fiorentina: c'è il primo colpo di Fabio Paratici - La Fiorentina batte il primo colpo di mercato: Fabio Paratici porta un nuovo esterno a Paolo Vanoli. msn.com

#Calciomercato #fiorentina, ecco chi può partire - facebook.com facebook

#Fiorentina, non solo #Solomon: gli altri obiettivi di mercato #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.