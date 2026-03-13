Oggi al via l’Accademia Cup Oltre 500 atlete a Cesenatico

Oggi si tiene a Cesenatico l’inizio ufficiale dell’Accademia Cup, un evento che vede la partecipazione di oltre 500 atlete provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta il primo grande appuntamento della stagione sportiva dell’Accademia Acrobatica. La competizione si svolge presso la città, coinvolgendo tutte le atlete impegnate nelle discipline acrobatiche.

A Cesenatico si apre la stagione sportiva dell’ Accademia Acrobatica, con il primo grande evento che s’inaugura oggi. Nella località sono sbarcate 500 atlete in rappresentanza di 16 società, che gareggeranno per la terza edizione dell’ Accademia Cup, il torneo internazionale Open di ginnastica artistica, organizzato da Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei. Gli iscritti sono triplicati rispetto alla prima edizione, con una massiccia rappresentanza di ginnaste provenienti dalle regioni del centro Italia, da Roma, dalla Sardegna e altri territori. La manifestazione ha anche un profilo internazionale, essendo presenti tre squadre provenienti dalla Repubblica Ceca e una dalla Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

