A Cesenatico oltre 260 atlete per il Trofeo della solidarietà

A Cesenatico si è svolto il Trofeo della Solidarietà, un evento imperdibile della Ginnastica Artistica Libertas che ha visto oltre 260 atlete sfidarsi nelle palestre dell’Accademia Acrobatica. Un momento di grande entusiasmo e competizione, dove le giovani promesse italiane hanno dimostrato talento e passione, consolidando una tradizione che unisce sport, solidarietà e spirito di squadra.

© Ilrestodelcarlino.it - A Cesenatico oltre 260 atlete per il Trofeo della solidarietà Oltre 260 atlete hanno partecipato al Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas. Nelle palestre dell’ Accademia Acrobatica di Cesenatico, si sono incontrate molte delle promesse italiane di questa disciplina, per quello che è considerato un appuntamento fisso delle associazioni per conquistare la Coppa delle Regioni. La vittoria di questa settima edizione della manifestazione è andata all’ Emilia-Romagna, al secondo posto la Lombardia, al terzo il Trentino Alto Adige ed al quarto il Lazio. In questa competizione tutte le società con il punteggio ottenuto contribuiscono a sostenere la Regione di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Campionato del mondo di Aerial Sport a Cesenatico: oltre 600 atlete in gara da venti Paesi Leggi anche: Il bilancio del mondiale di Aerial Sport a Cesenatico, record di presenze e spettacolo: quasi 700 le atlete Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Cesenatico oltre 260 atlete per il Trofeo della solidarietà; Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio; Trofeo della Solidarietà Libertas, trionfa l’Emilia-Romagna a Cesenatico; Ginnastica artistica l’Accademia Acrobatica brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio. A Cesenatico oltre 260 atlete per il Trofeo della solidarietà - Oltre 260 atlete hanno partecipato al Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas. msn.com Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio - Oltre 260 atlete sono scese in pedana all’Accademia acrobatica di Cesenatico per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas” ... cesenatoday.it

“Trofeo della Solidarietà Libertas”, il trionfo dell’Emilia Romagna - Oltre 260 atlete sono scese in pedana all'Accademia Acrobatica di Cesenatico per il "Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas", ... livingcesenatico.it

Oggi il debutto della stagione di Cesenatico Classica con oltre 20 elementi sul palco! Il concerto de L'Oro del Reno inizia alle 17. Al link tutte le informazioni anche per abbonarsi --> https://www.livingcesenatico.it/2025/12/13/cesenatico-classica-debutto-oro-de - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.