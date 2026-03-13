Il 13 marzo si celebra Santa Cristina di Persia, una nobildonna dei primi secoli del cristianesimo che morì per la sua fede. La sua storia racconta di una donna che, di fronte alla persecuzione, scelse di offrire la vita piuttosto che rinunciare ai propri principi religiosi, affrontando l’odio e la crudeltà dell’epoca. La sua vicenda si inserisce tra le testimonianze di chi ha mantenuto salda la propria fede in circostanze difficili.

La storia di Santa Cristina di Persia. Una nobildonna che nei primi secoli del cristianesimo non ebbe paura di donare la vita per amore di Cristo, sfidando l’odio e la crudeltà. Il Martirologio Romano celebra, oggi 13 marzo, la memoria liturgica di santa Cristina di Persia. Si tratta di una santa che viene commemorata sia dalla Chiesa cattolica che da quella siro-ortodossa. Nelle pochissime informazioni relative alla storia di questa Santa si sa per certo che morì martire, come sottolinea lo stesso Martirologio: “ricevette la corona del martirio sotto il regno di Cosroe I di Persia“. Santa Cristina visse durante il VI secolo ed era originaria di Karka d’Beth Slokh, luogo che corrisponde all’attuale Kirkuk in Iraq. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 13 marzo, Santa Cristina di Persia: la nobildonna martire per amore di Gesù

