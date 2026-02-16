Oggi 16 febbraio Santa Giuliana di Nicomedia | la martire tradita dal fidanzato in odio a Cristo
Il 16 febbraio si ricorda Santa Giuliana di Nicomedia, una giovane martire del IV secolo uccisa perché il suo fidanzato, ostile alla fede cristiana, la tradì e la consegnò alle autorità. La ragazza, pubblicamente denunciata, fu condannata a morte per aver rifiutato di rinunciare a Cristo, nonostante la pressione e le minacce. Un dettaglio concreto: le fonti raccontano che il fidanzato, furioso, la tradì in un momento di rabbia, portando così alla sua cattura e al suo martirio.
Santa Giuliana di Nicomedia è una giovane martire del IV secolo, mandata al martirio dal fidanzato che non voleva accogliere la fede cattolica. Ricorre oggi, 16 febbraio, la memoria liturgica di una giovane martire dei primi secoli del cristianesimo. È santa Giuliana di Nicomedia, martirizzata agli inizi del IV secolo sotto la persecuzione dell’imperatore Massimiano. Si sa poco di lei, ma certamente che era una giovane donna cristiana. Era nata intorno al 285 a Nicomedia, in Turchia. Tutti erano pagani attorno a lei, anche la sua famiglia. Lei era l’unica ad essersi convertita. Non si sa in che modo venne a contatto con la comunità cristiana del luogo, ma fatto sta che fu toccata dalla fede e la abbracciò pienamente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Buon onomastico Giuliana oggi 16 febbraio: video e immagini da condividere
Oggi, 16 febbraio, si ricorda Santa Giuliana di Nicomedia, una donna che ha scelto di abbandonare la famiglia pagana per seguire la fede cristiana.
