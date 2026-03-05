Ocean’s | Lee Isaac Chung lascia la regia del prequel con Margot Robbie Warner Bros alla ricerca di un sostituto

Il nuovo capitolo della saga di Ocean's deve ripartire dalla cabina di regia. Lee Isaac Chung, il cineasta due volte candidato all'Oscar per Minari, ha lasciato il prequel di Warner Bros. e LuckyChap. La notizia, confermata da Deadline, segna una battuta d'arresto per il film che vedrà Margot Robbie non solo come protagonista ma anche come produttrice. Un portavoce di Warner Bros. ha definito l'addio come una "separazione amichevole dovuta a differenze creative". In una nota congiunta, lo studio e la LuckyChap hanno lodato il talento di Chung: "La sua visione e la sua partnership sono state inestimabili. Questa esperienza ha solo rafforzato il nostro desiderio di collaborare con lui su progetti futuri".