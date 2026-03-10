Foligno | 60 posti immediati 92% contratti stabili

A Foligno, un nuovo ristorante di una catena di fast food sta per aprire le sue porte, creando 60 posti di lavoro immediati. La maggior parte dei contratti annunciati sono stabili, con una percentuale del 92%. L’apertura è prevista a breve, portando nuove opportunità per i residenti della zona.

Il nuovo ristorante della catena di fast food sta per aprire le porte a Foligno, offrendo 60 opportunità lavorative immediate. Questa iniziativa fa parte di un piano nazionale che prevede l’assunzione di 5.000 persone in tutta Italia nel corso del 2026. L’evento di selezione si svolge presso il Delfina Palace Hotel, dove i candidati possono sostenere colloqui individuali per entrare nel team del nuovo punto vendita nella città della Quintana. Con questa apertura, la rete commerciale nella provincia di Perugia raggiunge complessivamente 11 punti vendita, consolidando la presenza del marchio nel territorio umbro. Un motore occupazionale nel cuore dell’Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foligno: 60 posti immediati, 92% contratti stabili Articoli correlati C’è il nuovo parcheggio 92 posti auto gratuitiCITTÀ DI CASTELLO Inaugurazione del parcheggio ex scuola Garibaldi, 90 posti auto liberi. McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone: come fare per candidarsiMcDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.