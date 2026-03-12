Oggi si celebra il sessantesimo compleanno della diga di Occhito, inaugurata il 7 maggio 1966 e tuttora in funzione. Il Comune di Carlantino ha diffuso un comunicato per ricordare questa data, che segna il traguardo di sei decenni dalla realizzazione di una delle più grandi opere pubbliche del secolo scorso. La diga di Occhito rimane un punto di riferimento nell’area.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Carlantino: Sono passati 60 anni dall’inaugurazione e dall’entrata in funzione della diga di Occhito, una delle più grandi opere pubbliche del secolo scorso. Fu inaugurata il 7 maggio del 1966. I lavori per costruire l’invaso, il secondo più grande d’Europa tra quelli in terra battuta, cominciarono nel 1957. L’opera fu realizzata e consegnata al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che ancora oggi ne cura la gestione. Giovedì 12 marzo, i 60 anni saranno celebrati con una giornata speciale: alle ore 15 ci sarà la visita agli impianti della diga (info e prenotazioni: 389 1581307); alle 17, invece, nella Chiesa Santissima Annunziata, prenderà il via il convegno su storia, presente e prospettive del più grande invaso della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Occhito, la diga compie sessanta anni: oggi la celebrazione L'invaso fu inaugurato il 7 maggio 1966

