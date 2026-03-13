Occhi elettronici in più nella città dei Tempesta

A Noale sono stati installati nuovi occhi elettronici in via La Bova, ai giardini di via Gagliardi e all’incrocio tra via Valli e via Vernice. Questi dispositivi sono stati posizionati per monitorare il traffico e migliorare la sicurezza stradale nella zona. L’installazione riguarda tre punti strategici della città, dove si concentrano molteplici flussi di veicoli e pedoni.

Quattro telecamere in via La Bova, ai giardini di via Gagliardi e all'incrocio via Valli-Vernice a Noale. Sono collegate alle forze dell'ordine e sempre operative. Malvestio: «Uno strumento in più per tutelare la nostra comunità» Nuovi occhi elettronici in via La Bova, ai giardini di via Gagliardi e all'incrocio via Valli-Vernice a Noale. L'Amministrazione comunale sta potenziando il sistema di videosorveglianza sul territorio. Il Comune di Noale ha installato quattro nuove videocamere di sorveglianza in altrettante zone del territorio comunale, nell'ambito del progressivo potenziamento del sistema di sicurezza urbana a tutela dei cittadini e del patrimonio pubblico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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