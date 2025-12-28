Dopo una lunga fase istruttoria è entrato ufficialmente in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Sarsina, che rappresenta un importante investimento strategico per il controllo e la sicurezza del territorio comunale. Il sistema è composto da 10 varchi con lettura targhe, dislocati in maniera capillare tra il capoluogo e le frazioni, e da 12 telecamere di contesto, installate nei punti più sensibili e maggiormente frequentati del centro abitato. I varchi consentono una mappatura completa dei flussi veicolari, permettendo una lettura organica dei transiti e rafforzando in modo significativo le attività di prevenzione, deterrenza e ricostruzione degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Videosorveglianza a Sarsina: s’accendono 12 occhi elettronici

