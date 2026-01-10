Ztl per i bus turistici Gli ’occhi elettronici’ contro le infrazioni

L’introduzione di ZTL dedicate ai bus turistici rappresenta un passo importante nella gestione della mobilità urbana, soprattutto durante la stagione turistica. Grazie a sistemi di controllo elettronici, si mira a regolamentare l’accesso dei pullman nella città, favorendo un flusso più ordinato e rispettoso delle norme. Questo approccio contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e a garantire un’esperienza più sostenibile per cittadini e visitatori.

È uno dei grandi temi della mobilità e dell’accesso alla città soprattutto nell’alta stagione turistica: il controllo e organizzazione del flusso dei pullman, la riscossione del ticket di accesso. Molti e spesso conclamati i tentativi di aggirare la normativa. Da viale Mazzini-stazione vecchia a via Peruzzi fronte scala mobile, da porta San Marco a fuori porta Romana: qui approdano bus turistici senza permesso che scaricano i passeggeri e subito ripartono. Un tema noto e per quanto possibile fronteggiato da Palazzo pubblico, che però ha ora deciso di passare a un controllo più accurato e - salvo nuove destinazioni più lontane dal centro - in grado di limitare fortemente la consuetudine irregolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

