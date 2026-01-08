NVIDIA al CES 2026 | Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080

Durante il CES 2026, NVIDIA ha annunciato importanti sviluppi per il suo ecosistema grafico, concentrandosi sull'espansione del cloud gaming su Linux e Fire TV. L'azienda ha presentato anche l'architettura RTX 5080, puntando a migliorare le prestazioni e l'integrazione dell'intelligenza artificiale su più piattaforme. Questi aggiornamenti segnano un passo avanti verso un accesso più versatile e integrato alle tecnologie di intrattenimento digitale.

In occasione del CES 2026, NVIDIA ha delineato il futuro del proprio ecosistema grafico, focalizzandosi sull'accessibilità multipiattaforma e sull'integrazione massiccia dell'intelligenza artificiale. La principale novità riguarda l'ampliamento di GeForce NOW, che rende disponibile la potenza di calcolo della classe GeForce RTX 5080 su una gamma più vasta di dispositivi.

