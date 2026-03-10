VR in stallo | perché il gaming italiano non decolla

Il mercato della realtà virtuale nel settore videoludico si trova oggi, a marzo 2026, in una fase di profonda riflessione sulla sua reale rilevanza economica e sociale. Mentre i grandi editori internazionali sembrano aver abbandonato gli investimenti massicci, il tessuto industriale italiano deve valutare se questa tecnologia rappresenta ancora un'opportunità per l'occupazione locale o se è destinata a rimanere confinata in nicchie marginali. La domanda cruciale non riguarda solo la tecnologia in sé, ma la capacità del settore di generare valore economico sostenibile. Nonostante l'entusiasmo iniziale degli ultimi dieci anni, l'adozione di massa dei visori VR ha mostrato segni evidenti di stallo.