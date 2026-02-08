Nuvole pioggia e schiarite | nuova settimana dal tempo instabile su Bari e provincia

La settimana si apre con un meteo incerto a Bari e nei dintorni. Nuvole, pioggia e qualche schiarita si alternano durante le giornate. Le previsioni indicano che il tempo continuerà a essere variabile, con condizioni instabili che rendono difficile prevedere sempre il sole. Per chi si muove in città, meglio prepararsi a cambi di cielo improvvisi e a qualche acquazzone.

Sarà una settimana caratterizzata dall'instabilità dal punto di vista meteorologico su Bari e provincia. Nei prossimi giorni, il transito di più perturbazioni sulla Puglia dovrebbe determinare un'alternanza di piogge e schiarite. A spiegarlo è l'esperto di 3bmeteo, Lorenzo Badellino.Tempo.🔗 Leggi su Baritoday.it

