In arrivo freddo e pioggia su Bari e provincia | allerta meteo per mercoledì 7

Martedì 7 gennaio, Bari e provincia saranno interessate da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con abbassamento delle temperature e pioggia. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte, prevista fino a sera, per monitorare possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

In arrivo un nuovo peggioramento meteo con calo delle temperature su Bari e provincia. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla valida dalla mezzanotte del 7 gennaio e per le successive 20 ore.Le previsioni del tempoSi prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di.

