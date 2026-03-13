A Milano si presenta un nuovo testimone nel caso di Denise Pipitone, con l'intervento dell’esperta in delitti di via Marsala. La criminologa Antonella Delfino Pesce, nota per aver contribuito a una svolta nel caso Nada Cella, sta analizzando le carte per cercare di chiarire i dettagli sulla scomparsa. La sua presenza segna un possibile passo avanti nelle indagini.

La verità su Denise Pipitone potrebbe essere nelle carte. È l’ipotesi a cui sta lavorando la criminologa Antonella Delfino Pesce - la stessa che ha portato a una svolta nel caso dell’omicidio di Nada Cella. L’esperta ha messo a confronto diversi elementi, e trovato un uomo di Milano che forse potrebbe rappresentare la chiave di volta in un mistero lungo oltre un ventennio. “Ho analizzato ogni singolo fascicolo, ogni riga dei processi conclusi con le assoluzioni, in una relazione, che purtroppo non è stata ancora abbastanza attenzionata, ho inserito la voce di chi non è mai stato sentito. Ci sono elementi che vanno in contrasto con le deposizioni processuali dell'epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Denise Pipitone, spunta un nuovo testimone a Milano. All'opera l'esperta del delitto di via Marsala

Articoli correlati

Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltatoA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi...

Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato”Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel...

Contenuti e approfondimenti su Denise Pipitone

Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anniUna criminologa ne ha rivelato l'esistenza. Un uomo residente a Milano che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali ... tgcom24.mediaset.it

DENIS PIPITONE Denise Pipitone, dopo 21 anni spunta un testimone mai ascoltatoDurante la trasmissione Scomparsi , la criminologa Pesce ha rivelato l’esistenza di un testimone mai ascoltato dagli inquirenti, ... statoquotidiano.it