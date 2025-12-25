Una città che si specchia nel futuro, una curva che diventa rito. Roma alza il velo su un’idea che non è solo architettura, ma appartenenza. Da lontano vedi il volume compatto, da vicino senti già la voce: tutto porta allo stesso punto, un muro umano che prende forma al Sud. Roma e il nuovo stadio. Roma ha presentato il progetto definitivo del nuovo stadio. Il club ha messo sul tavolo disegni, planimetrie, relazioni tecniche. Il tono è chiaro: niente esercizi di stile, molta funzione. Le curve sono più ripide, la distanza dal campo si riduce, l’ acustica guida ogni scelta. La città osserva. L’iter amministrativo procede. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Roma Svela il Progetto Definitivo del Nuovo Stadio: la Curva Sud sarà la Più Grande d’Europa

Leggi anche: La Roma consegna il progetto definitivo dello stadio: "Curva Sud unica in Europa"

Leggi anche: Nuovo stadio della Roma a Pietralata, Onorato: “Progetto definitivo entro l’anno, sarà una grande notizia per tutta la città”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: i prossimi passi per la costruzione dell'impianto. Ecco tutti i dettagli; Ufficiale: la Roma consegna il progetto per il nuovo stadio: Potenziale sede per EURO 2032; Stadio della Roma, è un giorno storico. Consegnato il progetto definitivo: Curva Sud monumentale.

Stadio della Roma, consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. iltempo.it