Autostrade aumentano i pedaggi nel nuovo anno | tutto quello che c' è da sapere

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali in Italia subiranno un incremento, secondo le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture. Questa variazione interesserà tutte le principali arterie, tra cui l'A18 e l'A20, e rappresenta un aggiornamento importante per chi viaggia regolarmente lungo le autostrade italiane. Di seguito, vengono illustrati i dettagli e le implicazioni di questa novità.

Il nuovo anno comporterà anche un aumento dei pedaggi lungo tutte le autostrade italiane. Dal 1° gennaio 2026 infatti, in seguito del provvedimento disposto dal Ministero delle Infrastrutture, i prezzi registreranno un incremento: una disposizione che riguarderà anche l'A18 e l'A20, che collegano.

Autostrade, pedaggi in aumento dall’1 gennaio 2026: rincari dell'1,5% - Da inizio anno, scrive il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota, "per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relati ... tg24.sky.it

Autostrade, rincari nei pedaggi in vista. Ecco le tratte escluse - La Corte Costituzionale annulla il congelamento delle tariffe voluto dal governo. milanofinanza.it

BUON ULTIMO DELL’ANNO DA AUTOSTRADE! Come sempre, a fronte di un miglioramento incredibile del servizio, aumentano i pedaggi (+1,5%). Andata e ritorno da Milano Quasi 0,50€ in più. Andata e ritorno da Savona Quasi 30 centesimi in più e così v - facebook.com facebook

Autostrade, aumentano i pedaggi. Salvini in trincea dà la colpa ai giudici x.com

