Il comitato di Spoltore No alla fusione con Pescara e Montesilvano lancia la richiesta di un nuovo

Il comitato di Spoltore “No alla fusione” ha presentato una nuova richiesta di referendum dopo aver raccolto oltre 1.500 firme tra i cittadini. La decisione deriva dalla convinzione che la fusione con Pescara e Montesilvano possa penalizzare l’identità e i servizi locali. La proposta mira a dare ai residenti di Spoltore la possibilità di esprimersi nuovamente sulla questione, in modo da tutelare le proprie esigenze.

Spoltore Rinvigorisce la Battaglia per l'Autonomia: Chiesto un Nuovo Referendum sulla Fusione con Pescara e Montesilvano. Il comitato "No alla fusione" di Spoltore ha presentato sabato 14 febbraio 2026 una formale richiesta al sindaco e al consiglio comunale per l'indizione di un nuovo referendum consultivo sulla possibile fusione con i comuni di Pescara e Montesilvano. L'iniziativa mira a riconsiderare il progetto della "Nuova Pescara" alla luce della legge regionale numero 13 del 17 marzo 2023 e alla luce dei cambiamenti intervenuti nel panorama socio-economico locale. Un Contesto in Evoluzione e la Necessità di un Nuovo Pronunciamento Popolare.